Konzert zum Bruckner-Jubiläumsjahr in Mattighofen

Anton Bruckner Bläser Consort: zu hören am Sonntag in Mattighofen

Das Vokalensemble "Wohlsang" aus Linz und das Anton Bruckner Bläser Consort musizieren Werke, deren sakraler Inhalt die Verbindung von Glaube und Musik vereint. Nicht umsonst wurde Bruckner als Musikant Gottes bezeichnet. Zu hören ist das Konzert zum Bruckner-Jubiläumsjahr mit dem Titel "Nicht von dieser Welt" am Sonntag, 14. April, um 18 Uhr in der Stiftspfarrkirche Mattighofen.

Zum 200. Geburtstag von Anton Bruckner wird seine Messe in e-Moll für Chor und Bläser aufgeführt. Eine achtstimmige A-capella-Messe für Chor von Frank Martin in Verbindung mit Bläsersätzen von Giovanni Gabrieli ist außerdem Teil des Programms. Leiter des Vokalensembles "Wohlsang" ist Georg Leopold. Als ehemaliger Chordirektor des Linzer Musiktheaters und als Lehrer an der Anton Bruckner Privatuniversität versteht er sein Dirigentenhandwerk bestens. 30 Sänger aus Oberösterreich und Wien treffen sich wöchentlich in Linz zur Probe, um an den Feinheiten der Musik, an der Ausgewogenheit des Chorklanges und am Glanz der Darbietung zu arbeiten.

Das Anton Bruckner Bläser Consort wird von Hubert Gurtner geleitet. In der Originalbesetzung von 15 Bläsern der e-Moll-Messe Bruckners spielt das Ensemble in Glanz, Harmonie, Virtuosität und Sensibilität. Professoren der Musikuniversität, Studenten, Orchestermusiker und Lehrer des Landesmusikschulwerkes sind die Ensemblemitglieder. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.

