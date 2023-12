Kontrollen an der B148: Schwere Mängel und eine Festnahme

Zwischen 8 und 19 Uhr hatten am dortigen Kontrollplatz Polizisten der Inspektion Braunau mit Unterstützung der Landesverkehrsabteilung und dem technischen Prüfzug des Landes Oberösterreich Aufstellung genommen. Es wurde auf technische Mängel bei den Fahrzeugen und auf gültige Dokumente bei den Lenkern geprüft.

Bei mehreren Fahrzeugen stellten die Beamten teils schwere Mängel fest, teilte die Polizei am Abend mit. In zwei Fällen waren diese so gravierend, dass "Gefahr im Verzug" bestand und die Kennzeichen vor Ort abgenommen werden mussten.

Zwei Lenker konnten keine gültige Lenkberechtigung vorweisen, einer stand unter Suchtmitteleinfluss, der zweite Lenker wies sich mit einem gefälschtem Führerschein aus. Auch ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt, Anzeigen folgen. Eine Person wurde bei den Kontrollen nach dem Fremdenpolizeigesetz festgenommen und dem Bundesamt für Fremde und Asyl überstellt.

