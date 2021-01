"Konnten 2020 keine Spendengelder sammeln, aber dennoch Gutes tun"

Gewöhnlich finanziert sich der wohltätige Verein "Human Benefiz" über Einnahmen der Hangover-Party, die jedes Jahr in Schalchen stattfindet, und über den Glühweinverkauf in Mattighofen. Da 2020 aber weder das eine noch das andere stattfinden konnte, musste der Verein auf Rücklagen zurückgreifen, die vom Braunauer Alukonzern HAI großzügig aufgestockt wurden. "Schon seit vielen Jahren engagieren wir uns für soziale Projekte. Im Gegenzug verzichten wir auf Kundengeschenke", sagt Christoph Aichinger von Human Benefiz, der auch in der HAI tätig ist.

5000 Euro für Dominik

Letztes Jahr kam die Spende in der Höhe von 5000 Euro dem 14-jährigen Dominik zugute. Der Junge hatte bei der Geburt mehrere Hirnblutungen erlitten und sollte Prognosen zufolge nur liegend und schlafend am Leben teilnehmen können. "Für die meisten Menschen sind einfache Dinge wie essen, zugreifen und den Kopf halten alltäglich und selbstverständlich. Für Dominik war dies allerdings ein unglaublicher Kampf, den er aber mit viel Durchhaltevermögen und großartiger Unterstützung seiner Eltern und seiner großen Schwester angenommen hat", sagt Aichinger, der von dem Fall sehr gerührt war. Durch Delphintherapien konnte der junge Dominik unerwartet große Fortschritte erzielen.

"Um daran weiter anknüpfen zu können, wollen wir ihn auf seinem Weg gerne unterstützen und freuen uns, wenn er bald wieder seinen alten Freund, den Delphin ,Kanoa‘, im Meer besuchen kann", sagt Aichinger. Er ist durch soziale Medien auf Dominik gestoßen und freut sich, dass trotz der Pandemie und dem Einnahmenausfall eine Spendenübergabe stattfinden konnte. "Letztes Jahr war es nicht leicht für unseren Verein, wer weiß, wie es dieses Jahr sein wird. Wir gehen nicht davon aus, dass wir die Hangover-Party 2021 austragen können", sagt Christoph Aichinger, der den wohltätigen Verein 2011 gemeinsam mit Bernhard Salhofer gegründet hat. Die Spenden kommen in Not geratenen Familien aus der Region zugute. "Die Menschen melden sich bei uns oder wir werden auf Schicksalsschläge aufmerksam", sagt Aichinger. "Wir glauben, dass wir etwas Gutes damit bewirken, überprüfen aber keine Rechnungen, was mit dem gespendeten Geld passiert ist." Mehr als 50.000 Euro konnte der Schalchner Verein bereits bedürftigen Familien übergeben. (lp)