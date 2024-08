Komplettsperre der Innbrücke Egglfing-Obernberg

Die Arbeiten an der Innbrücke dauern schon länger als ein Jahr. Foto: Tarabic

OBERNBERG. Seit bereits mehr als einem Jahr laufen die Ertüchtigungsarbeiten an der Innbrücke Egglfing-Obernberg. Wie die OÖN bereits berichteten, sollen die Arbeiten mit Ende des Monats abgeschlossen werden. Aufgrund der Anordnung des Staatlichen Bauamtes Passau, das für die Instandsetzung der Innbrücke verantwortlich ist, wird die Brücke von Montag, 19. August, ab 8 Uhr bis einschließlich Samstag, 31. August, 17 Uhr komplett gesperrt. Eine großräumige Umleitung (über Neuhaus am Inn bzw. Schärding) wird für die Verkehrsteilnehmer eingerichtet. Während der Vollsperrung können Fußgänger und Radfahrer täglich von 8 Uhr bis 17 Uhr die Brücke in der Regel überqueren. Kurzzeitige Sperrungen von bis zu einer Stunde können nicht ausgeschlossen werden.

Autor Omer Tarabic Lokalredakteur Innviertel Omer Tarabic