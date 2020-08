Kollision beim Pferdetransport: Lenker unter Schock - Tier verletzt

Gegen 8.15 Uhr war die 39-jährige Pkw-Lenkerin aus Deutschland auf der Enthamer Landesstraße in Richtung Kirchberg bei Mattighofen unterwegs und transportierte ein Pferd in einem Pferdeanhänger. Im Kreuzungsbereich mit der Siegetshafter Landesstraße kam ihr der Pkw einer 44-Jährigen aus dem Bezirk Braunau entgegen, als das Unglück geschah. Die Innviertlerin fuhr aus Perwang am Grabensee kommend auf die Kreuzung zu und konnte den bevorstehenden Zusammenstoß nicht mehr vermeiden.

Beide Fahrzeuge kollidierten und der Pferdeanhänger kam ins Kippen. Dabei öffnete sich die Hängertür, wodurch sich das verletzte Pferd selbstständig auf die angrenzende Wiese befreien konnte.

Beide Frauen wurden unter Schock ins Krankenhaus Braunau am Inn eingeliefert, das Tier erlitt mehrere leichte Schnitt- und Schürfverletzungen. An beiden Pkw, sowie am Anhänger entstand Totalschaden.

Lokalisierung der Unfallstelle: