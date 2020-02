"Klein, aber fein, ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen, nicht in Weilbach zu wohnen", sagt Marianne Koppelstätter. Die 72-jährige ist seit fast 30 Jahren Ortsmitarbeiterin in der kleinen Gemeinde. "Ich kam direkt von Afrika nach Weilbach. Aufgewachsen bin ich in St. Martin. Gleich nach meiner zweijährigen Zeit als Entwicklungshelferin in Afrika bin ich im Jahr 1972 nach Weilbach gekommen.