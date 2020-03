"Könnte mir keinen anderen Wohnort vorstellen"

Seit 1994 ist Saiga Hans mein Lebensmittelpunkt. Ich bin gebürtige Höhnharterin und habe nach der Matura zwei Jahre in Innsbruck und zehn Jahre in Salzburg verbracht. Die Liebe hat mich wieder ins Innviertel zurückgeführt. In den ersten Monaten hab ich mir oft gedacht: "Was mach’ ich eigentlich hier?" Aber diese Zweifel haben sich schnell aufgelöst. Die freundliche und unkomplizierte Art der Menschen, die Nachbarschaftshilfe und die schöne Umgebung haben mir diesen Schritt zurück aufs Land sehr erleichtert. Heute könnte ich mir keinen anderen Wohnort mehr vorstellen.

Saiga Hans hat so vieles zu bieten. Wir sind noch immer in der glücklichen Lage einen Bäcker, Metzger, Friseur, Arzt, eine Bank, ein Möbel- und ein Lagerhaus zu haben. Unser Nahversorger, Sparmarkt Kastinger, der auch Postpartner ist, versorgt die Gemeinde mit vielen regionalen Produkten und allem, was man im alltäglichen Leben nötig hat. Das alles ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr. Ein Dorf ohne Nahversorgung, wie man vielerorts sieht, stellt die Bevölkerung vor große Herausforderungen.

Der ganze Ort auf den Beinen

Eine besonders große Rolle spielt in St. Johann das Vereinsleben. Zirka zwanzig Vereine bereichern das Ortsleben und setzen sich mit viel Engagement für die Erhaltung der Traditionen, der Geselligkeit und des sportlichen Wohlergehens der Bürger ein. Es macht mich manchmal sehr nachdenklich, dass oft nicht mehr geschätzt wird, wie wertvoll diese Arbeit ist. Viele Gemeindebürger wenden unzählige Stunden ihrer Freizeit auf, um nicht nur unserer Jugend , sondern auch den älteren Mitbürgern Abwechslung, körperliche Betätigung und Geselligkeit zu bieten. Optimale Trainingsbedingungen für Sportvereine, Nachwuchsarbeit bei der Feuerwehr, Musik und Volkstanzgruppe und der Landjugend, um nur einige zu erwähnen. Die Goldhaubenfrauen verschönern alle besonderen Kirchenfeiertage mit ihrer Anwesenheit und widmen sich karitativen Zwecken. Sich unentgeltlich für seine Mitmenschen einzusetzen ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich.

Auch die kirchlichen Festtage und Kirche im Allgemeinen sind in unserem Ort ein wichtiger Bestandteil. Bei Hochfesten ist der ganze Ort auf den Beinen. Diakon Anton Baumkirchner schafft es mit seiner offenen Art, dass das Thema Kirche bei uns kein Auslaufmodell ist. Das zeigt schon allein die Tatsache, dass er 40 Ministranten und viele Helfer dazu bewegen kann, am kirchlichen Leben teilzunehmen. Auf ihn ist in jeder Situation Verlass. Wirtschaftlich tut sich so einiges bei uns. Viele Betriebe sind weit über die Ortsgrenzen bekannt. Sie zeichnen sich durch ihre Qualitätsarbeit, Handschlagqualität, Fleiß und bestens ausgebildete Mitarbeiter aus. Darunter sind viele holzverarbeitende Betriebe, Tischlereien, Bau- und Einzelfirmen. Die zirka 100 gemeldeten Gewerbebetriebe unterstützen die örtlichen Vereine vorbildlich, sie haben sich große Wertschätzung verdient.

Einzigartig traditionelle Bräuche sind zum Beispiel unsere riesigen Palmbäume oder die "Maschkerer", die in den Raunächten am 31. Dezember oder am 5. Jänner von Haus zu Haus ziehen.

Das "Beandhaus", unser Heimathaus, zeigt unseren Mitbürgern, wie einfach und beschwerlich unser Leben vor gar nicht allzu langer Zeit war. Seit 2016 bin ich Obfrau der Beandhäusler. Viele Wanderwege, die von den Vereinen betreut werden und durch unsere wunderschöne Landschaft führen, eine 18-Loch Golfanlage, eine Mountainbikestrecke, ein Tennisplatz, ein Faustballplatz und ein Fußballstadion. Im Winter erfreuen sich viele an der Langlaufloipe und wir sind in der glücklichen Lage, einen Skilift zu haben. Nach gemütlichen Wanderungen oder sportlichen Betätigungen kehrt man natürlich gerne in den Gasthäusern ein.

Viele Tränen bei Zeltfestunglück

Ortsmitarbeiterin bin ich von Beginn an und habe das Privileg, Menschen, Firmen, Ereignisse, Veranstaltungen vor den Vorhang zu holen, die in unserem Ort zur Genüge vorhanden sind. Viele Erzählungen, Geschichten und Schicksale haben mich oft sehr betroffen gemacht.

Ich erinnere mich an so manche Berichte über das Zeltfestunglück, bei denen ich weinend vor dem Computer gesessen bin. Dieses schreckliche Ereignis hat die Saiga Hanser noch mehr zusammengeschweißt und sie haben bewiesen, dass man in außergewöhnlichen Situationen aufeinander zählen kann. Bürgermeister Gerhard Berger, Diakon Anton Baumkirchner und der ehemalige Kommandant der Frauscherecker Feuerwehr Erich Feichtenschlager haben damals Außergewöhnliches geleistet!

Für die Zukunft würde ich mir Bürgerstammtische oder Informationsveranstaltungen wünschen, an denen die Saiga Hanser Bevölkerung über einschneidende Veränderungen in ihrem Ort informiert wird. Um auch unseren Nachkommen einen so lebenswerten Ort zu hinterlassen, müssen wir sehr sorgsam mit dem Grund und Boden und unserer schönen Natur umgehen.

Artikel von Andrea Berer