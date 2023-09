"Können vieles beim Roten Kreuz nur durch Spenden anbieten"

Mitglieder des Roten Kreuzes sind aktuell im Bezirk Ried unterwegs und ersuchen um Unterstützung in Form einer Mitgliedschaft. Denn viele Dienstleistungen sind nur möglich, weil die Bevölkerung das Rote Kreuz mit Spenden unterstützt, wie Bezirksgeschäftsleiter Christian Dobler-Strehle sagt.

Bis Mitte Oktober sind die Mitarbeiter noch unterwegs, und Dobler-Strehle erklärt, wie man „echte“ Rotkreuz-Leute von eventuellen Trittbrettfahrern unterscheiden kann: „Jeder Werber, der von uns beauftragt wurde, trägt eine komplette Rotkreuz-Uniform und hat neben einem Rotkreuz-Dienstausweis mit Foto auch eine von mir händisch unterfertigte und gestempelte Vollmacht dabei. Die Werber geben sich aktiv als solche zu erkennen und bestätigen die Mitgliedschaften mit einem eigens dafür vorgesehenen Unterschriftenblock.“

Bargeld nicht angenommen

Bargeld darf aus Sicherheitsgründen nicht angenommen werden. Die Werber bitten um Bekanntgabe der Spenderdaten mittels Tablet. „Hier können wir erstens sicherstellen, dass die geleisteten Spenden und Mitgliedsbeiträge auch im Bezirk Ried bleiben und die Daten sicher sind. Der Mitgliedsbeitrag wird auch automatisch als Spende an das Finanzamt gemeldet“, sagt Dobler-Strehle. Sollten dennoch Zweifel bestehen, gebe es die Möglichkeit, über eine Servicehotline (die Nummer steht auf einem Bestätigungszettel, den die Werber mit sich führen) den Status abklären zu lassen. Man solle sich außerdem nicht irritieren lassen, wenn andere Dialekte gesprochen werden. „Es unterstützen uns dabei Kolleginnen und Kollegen aus ganz Österreich“, erklärt Dobler-Strehle.

Nicht alles aus öffentlicher Hand

Warum Spenden und finanzielle Unterstützung für die Arbeit des Roten Kreuzes so wichtig sind, erklärt Dobler-Strehle: „Das Rote Kreuz im Bezirk Ried bietet aktuell 23 Leistungsbereiche an, von denen ein erheblicher Teil durch Mitgliedsbeiträge und Spenden finanziert wird. Jedes Mitglied und jeder Spender leistet daher durch seinen Beitrag einen Anteil daran, dass das Rote Kreuz jenen Menschen helfen kann, die Hilfe benötigen.“ Nicht alles werde beim Roten Kreuz aus öffentlicher Hand finanziert. „Katastrophenschutz, Jugendarbeit, Besuchsdienste, Krisenintervention, Hospizarbeit, Aus-, Fort-, und Weiterbildung unserer Mitarbeiter – dies sind nur einige der Leistungsbereiche, die durch Mitglieder und Spender ermöglicht werden. Wir können viele Dienstleistungen nur anbieten, weil uns Menschen als Zeit-, Blut- oder Geldspender unterstützen“, sagt Dobler-Strehle.

Geholfen wird jedem

Auch wenn eine Mitgliedschaft Vorteile und Ermäßigungen in manchen Bereichen bringe: „Der Rettungsdienst ist von einer Mitgliedschaft nicht betroffen. Wir machen keinen Unterschied, ob Mitglied oder nicht, und helfen, wo Hilfe im Notfall gebraucht wird“, beteuert der Rieder.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper