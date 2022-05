Koch-Event bringt 12.000 Euro für Sozialmärkte

Nach zweijähriger Zwangspause gab es nun eine Neuauflage des Koch-Events der Innviertler Haubenköche im Fill Future Dome in Gurten – verbunden mit Spenden: Die Sozialmärkte in Mattighofen, Ried im Innkreis und Schärding freuen sich über 12.000 Euro, wobei Christian Pumberger von der Firma Pumberger Gebäudetechnik in Mehrnbach die gespendeten 10.000 Euro um weitere 2000 Euro auffettete.

Für die Gäste des Gala-Diners kulinarisch ins Zeug gelegt hatten sich die Köche Dominik Bauböck vom Gasthof Bauböck in Gurten, Florian Schlöglmann vom Wirt z’Kraxenberg in Kirchheim im Innkreis, Peter Reithmayr vom Aqarium in Geinberg, Christoph Forthuber vom Restaurant Forthuber in Munderfing sowie Daniel Hutsteiner vom Kirchenwirt Diersbach.