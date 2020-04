Der Mann eilte zum Dachboden des Wohnhauses und sah, dass der Dachfirst im Bereich des Kaminsims in Flammen stand. Nachdem die Feuerwehr verständigt wurde, versuchte der 53-Jährige den Brand selber mit einem Gartenschlauch in den Griff zu bekommen. Die Feuerwehren Schalchen, Stallhofen, Unterlochen und Furth rückten mit 50 Mann an, der Brand war schnell gelöscht.