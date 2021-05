Knauseder feiert Comeback nach zweieinhalb Jahren

Im Juni 2018 hatte Teresa Knauseder, zweimalige EM- Endrunden-Teilnehmerin mit der ÖFB U17- und U19-Auswahl, mit einem "Dreierpack" noch maßgeblichen Anteil am 5:0-Kantersieg Kleinmünchens gegen den FC Südburgenland in der ÖFB-Frauen-Bundesliga. Zwei Monate später erlitt die torgefährliche Mittelfeldspielerin (28 Treffer in 95 Spielen) bei einem Vorbereitungsspiel der Linzerinnen einen Kreuzbandriss.