Auf dem Land leben und mit der Welt verbunden sein: Fast 100 Kilometer Glasfaserleitungen werden derzeit flächendeckend in den Gemeinden Tarsdorf und St. Radegund sowie in Teilen Ostermiethings verlegt. 650 Haushalte werden erschlossen, 19 Betriebe und eine Schule durch das neue Glasfasernetz versorgt. Kürzlich erfolgte der Spatenstich in Tarsdorf.