Klinikum Schärding: Als Praktikanten begonnen, nun selbst Pflegepädagogen

Für all jene, die sich grundsätzlich für eine Ausbildung im Gesundheits- und Sozialbereich interessieren, aber noch nicht ganz sicher sind, ob es für sie das Richtige ist oder welcher Bereich am besten gefällt, bietet die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am Klinikum Schärding mit einem Berufsfindungspraktikum eine Möglichkeit. Wie erfolgreich das verlaufen kann, zeigt sich am Beispiel der beiden jungen Pflegepädagogen Jana Bayer und Fabian Schardinger. Im Berufsfindungspraktikum auf den Geschmack gekommen, machten sie ihre Pflegeausbildung und kehrten nun sogar als Lehrer an "ihre" Schule zurück.

"Da ich nach meinem Maturaabschluss meinen Berufsweg im Gesundheitswesen einschlagen wollte, aber mir noch nicht sicher war, wie dieser Weg konkret aussehen kann und soll, habe ich mich für das Berufsfindungspraktikum in Schärding entschieden", sagt die junge Innviertlerin Jana Bayer. "Das Praktikum ist unkompliziert und flexibel organisiert, sodass zum Beispiel ein frühzeitiger Ausstieg immer möglich ist. Das bietet eine super Chance, bereits berufliche Erfahrungen zu machen, bevor man eine Ausbildung, ein Studium oder Ähnliches beginnt." Auch für den zweiten Bildungsweg kann das Praktikum interessant sein. So entdeckte der gelernte Einzelhandelskaufmann Fabian Schardinger während des Zivildienstes sein Interesse an der Pflege. Um die Zeit bis zu seiner Pflegeausbildung zu überbrücken, meldete er sich kurzerhand für das Berufsfindungspraktikum an. "Ich kann sagen, das Praktikum war eine optimale Vorbereitung für die Pflegeausbildung."

Jana Bayer

Sowohl Jana Bayer als auch Fabian Schardinger kehrten nach der Pflegeausbildung und nach mehrjähriger beruflicher Tätigkeit im Vorjahr an die Schärdinger Gesundheits- und Krankenpflegeschule zurück – nun aber als Unterrichtende. Und Jana Bayer hat mittlerweile selbst die Leitung des Praktikums übernommen. Im September startet das nächste Berufsfindungspraktikum, das Team am Klinikum Schärding steht für individuelle Fragen und Beratungsgespräche zur Verfügung. Kontakt unter Tel.: 05055478-21806.

Fabian Schardinger

