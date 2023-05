Klimabühne zur Landwirtschaft

Die Landwirtschaft sei von den Klimaveränderungen stark betroffen, trage aber zum Teil auch bei, zum Beispiel durch den Methanausstoß in der Tierhaltung. Patrick Falkensteiner von der Boden.Wasser.Schutz.Beratung der Landwirtschaftskammer, Lukas Großbichler von der Geschäftsleitung Bio Austria OÖ und der Ranshofener Ludwig Rumetshofer aus dem Vorstand Kleinbauernvereinigung der Via Campesina Austria legen ihren Zugang zum Thema dar. Die Boden.Wasser.Schutz.Beratung spiele eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Reduktion der Nährstoffeinträge in Gewässer und das Grundwasser. Ludwig Rumetshofer ist Bio-Acker- und -Gemüsebauer in Braunau-Ranshofen, ein Ziel von Via Campesina ist der Erhalt der Artenvielfalt durch bodengebundene Tierhaltung, Humusaufbau und Förderung der Agrarökologie.

"Gerade bei uns im Innviertel ist die Landwirtschaft ein wesentlicher Faktor, uns ist es wichtig, sich intensiv mit Gefahren und Chancen auseinanderzusetzen", so die Veranstalter Florian Gadermaier und Max Gramberger.

