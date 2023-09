Kletterwand auf Firmenfassade

WENG. Die Firma Ginzinger electronic systems in Weng hat im wahrsten Sinne des Wortes ein "Highlight" errichtet: eine Kletterwand, nicht nur für Mitarbeiter.

An der Außenfassade des Firmengebäudes wurde eine 15 Meter hohe Kletterwand angebracht, die den Mitarbeitern kostenlos zur Verfügung steht. Die Idee für die Kletterwand entstand im Zuge der Neuerrichtung einer zusätzlichen Fertigungshalle vor circa einem Jahr, die mit Lagerliften für die Materialeinlagerung ausgestattet wurde. Diese Investition verlieh der östlichen Gebäudeseite eine zusätzliche Höhe von etwa 15 Metern, sie sollte nicht ungenutzt bleiben. "Unsere Mitarbeiter haben nun die Möglichkeit, ihre Freizeit aktiv zu gestalten und dabei auch noch ihre Fitness zu verbessern. Die Kletterwand wird sicherlich eine willkommene Abwechslung im Arbeitsalltag sein", sagt Tanja Ginzinger.

Damit nicht nur erfahrene Kletterer ihre Freude mit der neuen Sporteinrichtung haben, werden in Kooperation mit dem Alpenverein Braunau Schnupperkletterkurse angeboten, der erste hat kürzlich stattgefunden. Knotenlehre, Ausrüstungscheck und erstes Klettern an der Wand standen dabei am Programm. Als Gegenleistung darf der Alpenverein Braunau die Outdooranlage kostenlos nutzen. "Die Wand ist sehr professionell gebaut und gestaltet, die Routen sind vielfältig und abwechslungsreich. Die Benützung ist dank installierter Beleuchtung theoretisch rund um die Uhr möglich", sagt Thomas Wanka vom Alpenverein, Sektion Braunau.

Die neue Kletterwand kann auf Anfrage auch von anderen Vereinen genutzt werden. Interessierte Personen und Organisationen können diesbezüglich direkt per E-Mail mit dem Alpenverein Braunau Kontakt aufnehmen:

tul.wanka@posteo.de

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper