Kleintransporter krachte gegen Bäume: 2 Verletzte in Natternbach

Rettung, Notarzt, Feuerwehr und Polizei standen am Mittwochnachmittag im Gemeindegebiet von Natternbach (Bezirk Schärding) im Einsatz: Bei der Fahrt auf der Kriegener Landesstraße hatte ein 52-Jähriger aus Enzenkirchen (Bezirk Schärding) die Kontrolle über seinen Kleintransporter verloren. Der Wagen kam auf Höhe der Ortschaft Gschaid von der Fahrbahn ab, schlitterte etwa 25 Meter eine Böschung entlang und prallte gegen zwei Fichtenbäume.

Der Lenker und sein 35-jähriger Beifahrer aus Kopfing wurden so schwer verletzt, dass sie an der Unfallstelle vom Notarzt versorgt und dann in das Klinikum nach Ried im Innkreis gebracht werden mussten. Der Kleintransporter wurde schwer beschädigt. Für die Aufräumarbeiten und die Fahrzeugbergung rückte die Freiwillige Feuerwehr Natternbach aus, teilte die Polizei am Abend mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.