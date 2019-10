Kleinster Kirchenwirt Österreichs mit Jubiläum

Der „kleinste Kirchenwirt Österreichs“, das Lokal Stehachterl schräg gegenüber der Rieder Stadtpfarrkirche feiert unter Betreiberin Martina Gadermayr am Sonntag, 13. Oktober, von 10.30 bis 18 Uhr die ersten 20 Jahre des Bestehens. „In und vor dem Stehachterl, bei jeder Witterung. Mit Grillerei, Ofenkartoffeln mit Eierschwammerlsoße, hausgemachten Bauernkrapfen und jeder Menge Getränke. Dazu spielen Blasmusikanten auf.“

Bekannt ist das Stehachterl für die Auswahl an Weinsorten und seine „Innviertler Tapas“. Was das Bier betrifft, gibt es am Sonntag zur „20er-Feier“ das Bier ausnahmsweise auch im Halbliter-Format.

Mittelfristig Wechsel geplant

Sie selbst wolle aus privaten Gründen „langsam vom Nachtgeschäft weg“ und das bestens eingeführte Lokal übergeben, so Martina Gadermayr. „Ich werde aber in der Gastronomie und den Gästen in der einen oder anderen Form erhalten bleiben. Es gibt mehrere Optionen, aber es ist noch nichts fix.“

Der Hausbesitzer wolle im Bezug auf die Nachpächterschaft den Stil des Stehachterls beibehalten. An einer Nachpacht Interessierte können per E-Mail anfragen: steh8erlried@gmail.com.