Kleinkind stürzte aus Fenster im ersten Stock

Der Bub hielt sich am Vormittag mit seinen minderjährigen Geschwistern im Kinderzimmer im ersten Stock eines Wohnhauses in Aurolzmünster auf. Gegen 10.30 Uhr dürfte er vom Kinderzimmer ins Wohnzimmer gegangen und auf die Couch geklettert sein. Anschließend dürfte er das mit einem Dreh-Kipp-Verschluss versehene Fenster geöffnet haben und ca. vier Meter in die Tiefe gestürzt sein.

Das Kind wurde von einem Nachbarn neben dem Gehsteig kauernd vorgefunden und den Eltern übergeben. Der Bub war ansprechbar und wurde nach weiterer Versorgung durch ein Notarzt-Team mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert.