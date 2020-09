Kleiner Innviertler sucht lebensrettenden Stammzellenspender

Noch ganz klein und schon so tapfer: Der kleine Uttendorfer Michael kam im April 2020 im Krankenhaus Braunau zur Welt. Seine Eltern erhielten gleich nach der Geburt eine erschütternde Diagnose: Michael hat Leukämie. Eines unter einer Million Babys kommt mit Leukämie zur Welt. Sein Leben retten kann nur eine Stammzellenspende. Zwar hat die Leukämie-Therapie bei älteren Kindern große Fortschritte gemacht, kleinere brauchen aber zusätzlich eine Stammzellentransplantation, um geheilt werden zu können.

Das Schicksal des kleinen Michael bewegt die Menschen im Bezirk Braunau, er ist aber nur einer von vielen Leukämiepatienten, die auf eine lebensrettende Stammzellenspende warten – darunter ist auch der dreijährige Leonhard. Nach einer Aktion im Sommer diesen Jahres findet heute, Freitag, 25. September, 14 bis 18 Uhr, erneut eine Stammzellen-Typisierungsaktion statt, dieses Mal im Sportheim der Union Schwand. Die Aktion veranstaltet der Verein "Geben für Leben". Als Spender kommen gesunde Menschen zwischen 17 und 45 Jahren in Frage, die mindestens 50 Kilo wiegen.

Fast 200 Mitarbeiter des Krankenhauses Braunau ließen sich kürzlich ebenfalls testen. "Alle Spender werden in die europäische Stammzelldatenbank aufgenommen und können bei Bedarf auch für andere Menschen, die Stammzellen benötigen, spenden", erklärt Uwe Wintergerst, Abteilungsleiter der Kinder- und Jugendheilkunde am Krankenhaus Braunau. Die Stammzellentypisierung im Krankenhaus wurde großteils mittels Wangenabstrich gemacht. Organisiert haben sie die Betriebsräte, finanziell unterstützt wurde sie vom Lions Club Braunau und Multi Distrikt Ost.

Wird ein passender Spender gefunden, muss er heutzutage in der Regel keine Knochenmarkentnahme in Allgemeinnarkose mehr durchstehen, sondern spendet seine Stammzellen in einer etwas erweiterten Blutentnahme und rettet damit Menschenleben. Wer sich nicht testen lassen möchte oder zusätzlich helfen will: Jede Typisierung kostet den Verein "Geben für Leben" 40 Euro.

Freiwillige finanzielle Spenden sind jederzeit willkommen: Sparkasse Bludenz AG, IBAN: AT39 2060 7001 0006 4898.

Stammzellentypisierungsaktion heute, Freitag, 25. September, von 14 bis 18 Uhr, im Sportheim der Union Schwand.

Primar Florian Neuhierl