Kleine Fehler mit großen Folgen für Reicher und Team

Endlich war es so weit: Das ADAC GT Masters ist in seine 15. Saison gestartet. Mit dem neuen Titel "Deutsche GT Meisterschaft" meldete sich packender Motorsport aus dem Winterschlaf zurück. Traditionell fand der Saisonstart auch dieses Jahr in der Motorsport Arena Oschersleben statt. Mit dabei: Das Yaco Racing Team aus dem sächsischen Vogtland.