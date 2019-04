Klein, aber kompetent: Unfallchirurgie bietet ab Mai Spezialambulanzen an

SCHÄRDING. Primar Leo Ottensammer leitet seit sechs Monaten die Abteilung am LKH Schärding mit 15 Betten. Er und sein Team operieren durchschnittlich 100 Patienten pro Monat.

Das neue orthopädisch-unfallchirurgische Department soll spätestens in einem Jahr in Schärding eröffnet werden. Bild: (gespag)

Der Aufschrei war groß, als im Zuge der Spitalsreform vor sieben Jahren die Abteilung für Unfallchirurgie am Landeskrankenhaus (LKH) Schärding in eine Unfallchirurgische Wochenklinik, die nur tagsüber bis 19 Uhr geöffnet hat, umgewandelt wurde. Seither hat sich viel getan und auch zukünftig stehen in der Abteilung zukunftsweisende Veränderungen an. Geleitet wird das Department seit sechs Monaten von Primar Leo Ottensammer.

"Ganz wichtig war für uns nicht nur, dass die Öffnungszeiten wieder auf täglich erweitert wurden, sondern auch, dass wir seit 2014 wieder Knie- und Hüftprothesen hier bei uns in Schärding machen dürfen. Gerade diese Operationen sind ein großes Thema in der Bevölkerung", sagt Thomas Meindl, Ärztlicher Direktor des Landeskrankenhauses Schärding.

Ottenshammer ein Gewinn

Eine weitere positive Entwicklung sei, dass man Leo Ottensammer für die Leitung der Unfallchirurgie in Schärding gewinnen konnte. "Primar Ottenshammer ist Unfallchirurg mit Leib und Seele. Das spüren nicht nur die Patienten, diese Begeisterung gibt er auch an sein Team weiter. Einen guten Abteilungsleiter macht nicht nur sein medizinisches Können aus, es braucht auch Sicherheit bei personellen Führungsagenden und Besonnenheit bei wirtschaftlichen Entscheidungen", sagt Meindl.

In seiner zwölfjährigen Tätigkeit als Facharzt für Unfallchirurgie im Bezirkskrankenhaus Lienz machte sich Ottensammer besondern in der Schlüssellochchirurgie und der offenen Versorgung von Knochen und Bandverletzungen sowie in der Hüftprothetik einen Namen. An der Herausforderung in Schärding reizt den 54-Jährigen vor allem die umfangreiche Gestaltungsmöglichkeit: "Aktuell arbeiten wir mit Hochdruck daran, unser Department in eine orthopädisch-unfallchirurgische Abteilung, entsprechend der neuen Ausbildungordnung, überzuführen." Damit sei auch die Ausbildungssicherheit für junge Kollegen gegeben. "Trotz der nur 15 Betten in meinem Bereich ist die fachliche Kompetenz im Team enorm."

Rund 100 Ops pro Monat

2018 versorgte das Departement für Unfallchirurgie 1.519 Personen stationär und weitere 19.645 Betroffene ambulant. 1.204 operative Eingriffe wurden durchgeführt. Behandlungsschwerpunkte gab es besonders in der Hand- und Fußchirurgie. Zudem gibt es einen Aufschwung in der endoprothetischen Versorgung des Hüft- und Kniegelenks.

Kurze Wartezeiten

"Ab Mai planen wir Spezialambulanzen hier bei uns am Landeskrankenhaus Schärding anzubieten. Patienten mit Hüft-, Knie-, oder Fußbeschwerden können sich nach Terminvereinbarung umfassend beraten lassen und über alle Möglichkeiten informieren. Auch Vorbereitungsveranstaltungen für diese Bereiche wollen wir ab Mai hier bei uns anbieten", sagt Ottensammer. Die Wartezeiten für Operationen seien mit acht bis zwölf Wochen am LKH Schärding relativ gering.

