Platznot im benachbarten Salzburg lässt mit DRG Dicht- und Klebetechnik das nächste Unternehmen in den Bezirk Braunau ausweichen: DRG errichtet auf einem brachliegenden Gewerbegebiet in Lengau – einem stillgelegten Sägewerk – ein neues Werk und will schon Ende des Jahres übersiedeln. Das Geschäft floriere, der nötige Ausbau der Produktionsfläche erfolgt nun im angrenzenden Innviertel.