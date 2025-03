Kläranlagen: Verbände wollen beim Abwasser an einem Strang ziehen

Die beiden Reinhaltungsverbände Mittleres und Oberes Pramtal werden in Zukunft ihre Agenden der Abwasserbeseitigung zusammenlegen. In herausfordernden wirtschaftlichen Zeiten sei es unabdingbar, nach neuen Ansätzen und Lösungen zu suchen, so die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden: Dem Reinhaltungsverband Mittleres Pramtal gehören die Riedau, Zell an der Pram, Dorf an der Pram und ein Teil von Taiskirchen an. Zum Reinhaltungsverband Oberes Pramtal zählen die Gemeinden Pram, Geiersberg und ein Teil von Taiskirchen. Betreut werden zwei Verbandskläranlagen, die insgesamt 14.300 Einwohner "versorgen". Auf den Verband Mittleres Pramtal entfielen bisher 9500 Einwohner, auf den Verband Oberes Pramtal 4800. Ziel ist, durch eine gemeinsame Verwaltungs- und Betriebsführung die Effizienz zu steigern und Kosten einzusparen. Der wirtschaftliche und operative Betrieb beider Kläranlagen sowie der dazugehörigen Verbandsanlagen wird personell am Standort Zell an der Pram zusammengeführt. "Vereint für mehr Effektivität", so die Pramer Bürgermeisterin Katharina Zauner.

Bürgermeister Friedrich Hosner aus Geiersberg: "Der herrliche Granatzweg verbindet unsere Region seit vielen Jahren und nun kümmern wir uns gemeinsam um die Reinhaltung der Gewässer". Laut Bürgermeister Johann Weirathmüller aus Taiskirchen können durch ein gemeinsames Beschaffungsmanagement Kosten reduziert werden. "Es handelt sich um keine Fusion der Verbände, sondern um eine freiwillige Kooperation. Teure Gerätschaften können in Zukunft gemeinsam genutzt und natürlich auch gemeinsam angekauft werden".

Eine solche Kooperation sei kein fertiger Prozess – es werde laufend evaluiert, um noch besser und effektiver zu werden, so Geschäftsführer Klaus Peter Waldenberger. Die Betriebs- und Geschäftsführung für beide Verbände soll durch die Mitarbeiter des Reinhaltungsverbandes Mittleres Pramtal erfolgen. In Zell an der Pram gibt es zusätzlich ein Regenbecken: Die Anforderungen für einen effektiven und vor allem gesetzeskonformen Betrieb von Abwasserreinigungsanlagen werden immer umfangreicher, so die Partner. Deshalb sei eine Konzentrierung dieser Aufgaben auf einen Standort sinnvoll.

