Kiwanis Schärding lädt zum Kabarett-Abend

Dass die Schärdinger Kiwanier Talent im Organisieren von Veranstaltungen haben, ist spätestens seit den Open-Air-Konzerten am Schärdinger Stadtplatz bekannt. Nun bringt der Serviceklub mit Benedikt Mitmannsgruber ein Kabarett-Talent in die Barockstadt. Am Freitag, 13. Jänner, 20 Uhr, kommt er mit seinem Programm "Der seltsame Fall des Benedikt Mitmannsgruber" in den Schärdinger Kubinsaal. Karten gibt es zum Preis von 23 Euro im Vorverkauf bei allen Kiwanis-Mitgliedern, bei der Buchhandlung Heindl, im Tom-Tailor-Store Schärding, bei der Raiffeisenbank St. Florian und der Hypo Bank Schärding. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt zur Gänze einem sozialen Zweck zugute und wird an bedürftige Kinder und Familien in der Region gespendet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Schärding Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.