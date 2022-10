Kirchen mit einer Nacht der Lichter

Vor allem auch jungen Menschen soll die Möglichkeit geboten werden, Kirche in einem besonderen Licht zu erleben: in den Pfarrkirchen Andorf, Braunau-St. Stephan und Taiskirchen jeweils von 19 bis 22 Uhr; in Ostermiething von 18 bis 21 Uhr und in Eberschwang von 17 bis 20 Uhr.