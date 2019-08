Kirchen-Dachstuhl schiebt und schiebt: Sanieren, bevor etwas passiert

Stolz thront sie hoch oben über dem Dorfplatz – Waldzells Kirche mit ihrem markanten Zwiebelturm und dem berühmten Schwanthaler-Altar. Freilich nagt auch an der prächtigen Barockkirche unablässig der Zahn der Zeit. Immer größer werdende Risse in Decke und Wänden zwingen die Verantwortlichen zum Handeln. „Wir müssen sanieren, bevor etwas passiert“, sagt Pfarrgemeinderatsobfrau Monika Berger.

Bei einer Begehung des „Dachbodens“ wird zweierlei erkennbar: Das gut 500 Jahre alte Dachstuhlholz ist – bis auf kleine Bereiche – in Bestzustand. 30 mächtige Pfosten – ein jeder 25 mal 30 Zentimeter breit beziehungsweise hoch und ungefähr acht Meter lang – liegen da, als wären sie erst vor nicht allzu langer Zeit hier angebracht worden. „Ein jeder dieser Hauptaufleger ist natürlich handgeschlagen“, klärt Norbert Höckner auf. Höckner ist nicht nur Mitglied im Finanzausschuss, „die Architektur von Kirchen fasziniert mich schon seit langem“, sagt er – und springt von einem frei liegenden Pfosten zum anderen.

Gefahr im Verzug

Um das zu zeigen, weshalb Obfrau Monika Berger und Franz Deicker, der „Finanzminister“ des Waldzeller Pfarrgemeinderates, hinauf in den Dachstuhl gebeten haben: „Fünf und mehr Zentimeter große Risse, die uns unmissverständlich sagen, dass hier schön langsam Gefahr in Verzug ist“, sagt Höckner. Was nicht heißt, dass Gottesdienst- oder sonstige Besucher der Waldzeller Pfarrkirche Angst haben müssten, dass ihnen „etwas auf den Kopf fällt“. Aber genau deshalb, „dass niemand etwas abbekommt, müssen wir rasch sanieren“, klärt Berger auf. Risse sind nicht nur im Dachbereich erkennbar, sondern auch bereits im Kirchenschiff selbst. Etwa hinter der Orgel oder auch über und seitlich der Empore.

Statiker haben Risse auch im sogenannten Triumphbogen im Bereich des Mittelschiffes und über dem wertvollen, von Thomas Schwanthaler geschaffenen Altar entdeckt. Nicht so groß wie im Dachstuhl, aber mit freiem Auge bereits erkennbar. Statiker haben bei Laser-Messungen auch eine Nach-Außen-Wölbung der Kirchenwände festgestellt. „Schuld daran sind die schiebenden Kräfte des Dachstuhles“, weiß Höckner. Ehe die Wölbungen mit freiem Auge sichtbar und eventuell sogar gefährlich werden, „müssen wir etwas tun“, sind sich die Pfarrverantwortlichen bewusst. Beim Pfarrfest am Donnerstag, 15. August, wird die Rettungsaktion „Gewölbesanierung“ gestartet. „Wir werden die Waldzeller informieren, dass eine Sanierung unumgänglich ist“, sagt Monika Berger. 150.000 Euro wird die Sanierung kosten.

Diese schaut vor allem so aus, dass zwölf mächtige Stahlstangen im Dachstuhl eingebaut und – vereinfacht ausgedrückt – so ein weiteres „Gehen“ der Wände endgültig verhindert werden soll. Monika Berger: „Die Waldzeller haben in den letzten Jahrzehnten immer wieder bewiesen, dass ihnen ihre Kirche etwas wert ist. Ich denke da vor allem an den Wiederaufbau des bei einem Sturm abgetragenen Zwiebelturmes 1974/75 beziehungsweise größere Sanierungen 1986 und 2013/14. Ich hoffe sehr, dass sie uns auch jetzt nicht im Stich lassen.“