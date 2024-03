Kirchdorf: Dritte Saison im Dinoland beginnt heuer am 29. März

Am 29. März öffnet das Dinoland wieder seine Tore.

Dinos wie T-Rex, Triceratops und Co. ziehen pro Saison mehr als 80.000 Besucher an. Heuer öffnet der Freizeitpark pünktlich zu Ostern, am Freitag, 29. März, seine Pforten. Mit neuen, interessanten Dinos.

Im Dinoland können die Besucher auch 2024 auf einem wunderschönen Wald- und Wiesenareal mit 40.000 Quadratmetern Fläche in die geheimnisvolle Vergangenheit des Planeten Erde eintauchen. Sie begeben sich auf ihrer Entdeckungstour durch das weitläufige Forschungsgelände auf eine erlebnisreiche Reise in ein längst vergangenes Erdzeitalter vor über 200 Millionen Jahren – mit mehr als 70 lebensgroßen und realistischen Dinosauriern, Skeletten und Fossilien. Die Besucher finden sich Auge in Auge mit den beeindruckenden Kolossen wie dem Tyrannosaurus Rex oder dem Triceratops bis hin zum Stegosaurus, um nur einige der bekanntesten Echsen zu nennen. Alle Modelle wurden unter wissenschaftlicher Anleitung originalgetreu gefertigt. Einige davon können sich dank aufwändiger Animatronik sogar täuschend echt bewegen und Geräusche von sich geben.

Neben den beeindruckenden Exponaten bietet der Erlebnispark in Kirchdorf ein vielfältiges und außergewöhnliches Mitmachprogramm für jedes Alter. So können die kleinen Besucher im Dinodrom in Dino-Scootern ihre Runden drehen, beim Dino-Reiten auf lebensgroßen Sauriern sitzen und bei der Dino-Rallye einen personalisierten Forscherpass gewinnen. Eine weitere Attraktion ist der Wasserspielplatz, der heuer durch eine neue Wasserrutsche ergänzt wurde.

Der Vorverkauf für die Saison 2024 läuft bereits. Auf das beliebte Jahresticket für die komplette Saison gibt es beim Kauf bis Freitag, 12. April, zehn Prozent Frühbucher-Rabatt. Mit einem Jahresticket sparen Besucher bereits beim dritten Ausflug enorm, ab dem vierten ist das Dinoland kostenlos. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.dino-land.at

