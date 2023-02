Kinopremiere mit Thomas Stipsits

Filmbeginn ist um 20.30 Uhr, Stipsits tritt im Anschluss an den Film gemeinsam mit seinen Schauspielkolleginnen Claudia Kottal und Mona Seefried auf. Tickets sind an der Kinokasse oder online auf www.starmovie.at bereits im Vorverkauf erhältlich.

In "Griechenland" von Regisseurin Eva Spreitzhofer übernimmt Thomas Stipsits die Rolle des unsicheren Hotelerben Johannes, der durch das Testament seines Vaters auf eine tragikomische Reise nach Griechenland geführt wird.

Offizieller Kinostart von "Griechenland" in Österreich ist am 23. Februar – bei Star Movie in Ried ist man bereits am 15. Februar erstmals dabei.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper