Kindesmissbrauch: Anklage gegen Amtsleiter steht bevor

Ende Jänner 2024 wurden abscheuliche Vorwürfe gegen einen Amtsleiter einer Braunauer Gemeinde bekannt. Seither sitzt der Innviertler in der Justizanstalt Ried in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Prozess. Die Voraussetzungen für die Verlängerung der U-Haft werden in regelmäßigen Abständen überprüft.