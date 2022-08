Kinderwarenbasar in Aspach

Angeboten werden rund 13.000 Artikel für Babys und Kinder. "Alle angebotenen Artikel müssen einwandfrei funktionieren und dürfen keine Flecken oder Löcher aufweisen. Die Waren werden zu niedrigen Preisen angeboten und so manches erfreut das Schnäppchenherz", sagt Organisatorin Karin Gaisbauer.

Der Reinerlös der Veranstaltung kommt einer wohltätigen Organisation zugute oder wird direkt an bedürftige Personen in der Region Aspach gespendet. Der Erlös des Kinderwarenbasars im Frühling ging zu einem Großteil an Flüchtlinge aus der Ukraine.