Kinderwaren-Basar mit 13.000 Artikeln und Abend-Shopping

Für einen der größten Kinderwaren-Basare des Innviertels, der am Freitag, 28., und Samstag, 29. Februar, in den Saal des Aspacher Veranstaltungszentrums Danzer lockt, sind 13.000 Artikel angekündigt – Unmengen an Kleidungsstücken, Spielsachen und Bedarfsgegenständen für Babys und Kinder.

Der Andrang ist bereits im Vorfeld enorm, Veranstalter ist die Mütterrunde Aspach. "Nummern für Verkaufswillige gibt es schon längst keine mehr. Wir konnten nicht einmal alle, die im Herbst auf der Warteliste standen, mit einer Nummer versorgen", so Karin Gaisbauer, die im Organisationsteam des Basars tätig ist und sich dort um die EDV kümmert.

"Regulär" verkauft wird am Samstag von 9 bis 11 Uhr, neu ist heuer ein "Late-Night-Shopping" für alle jene, die am Samstagvormittag verhindert sind: Bereits am Freitag lässt es sich von 19 bis 21 stöbern und kaufen.

Die Palette an Angebotenem ist groß und reicht von Babyfonen, der Jahreszeit entsprechender Kleidung, Spielsachen über Festtagskleidung, Kinderwägen und -sitze bis hin zu Umstandskleidung und Büchern. Es ist alles dabei, was das Schnäppchenjägerherz begehrt, so die Veranstalter. Wobei es auch um Nachhaltigkeit gehe. Denn mit dem Erwerb gebrauchter anstatt neuer Artikel würden Ressourcen und Umwelt geschont.

Ein Teil der Einnahmen aus dem Basar geht an wohltätige und gemeinnützige Organisationen. In der Vergangenheit wurden unter anderem der Kindergarten und die Krabbelstube in Aspach unterstützt, ebenso wie Projekte in Afrika oder auch Familien in der Umgebung, die Unterstützung benötigen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Aspach Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.