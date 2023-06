Kindertheater Braunau lockt mit fünf Aufführungen

Zu Gast sind die Darsteller der Theater Schneck & Co, Piccolo, Tabor, Theater des Kindes und Asou. Mit im Gepäck haben sie jeweils eine Aufführung, die für Kinder ab drei, vier oder fünf Jahren geeignet ist. Den Beginn macht das Theater Schneck & Co mit dem Stück "Die Omama im Apfelbaum", das am 14. Oktober über die Bühne geht und für Kinder ab fünf Jahren geeignet ist.

Am 11. November reist das Theatro Piccolo nach Braunau und zeigt "Wedel und Krebsenspeck", ein Stück für Kinder ab etwa vier Jahren. Im Advent ist Pippi zu Gast in Braunau, das Theater Tabor gibt das Werk "Pippi plündert den Weihnachtsbaum" zum Besten. Alle Kinder ab fünf Jahren können Pippi auf ihrem Plünderfest begleiten. Auf dem Programm stehen auch noch das Stück "Ping, Pong Pinguin" des Theaters Asou (ab zirka vier Jahren) und "Die Stadtmaus und die Landmaus" des Theaters des Kindes (ab etwa drei Jahren).

Die Aufführungen sind jeweils an einem Samstag, 15 Uhr, im Veranstaltungszentrum Braunau. Bereits jetzt können Abonnements bestellt werden, Karten für alle Aufführungen zum Preis von vier.

Theaterabos können im Stadtamt in der Färbergasse abgeschlossen werden, erreichbar unter der Telefonnummer 07722/808232 oder per Mail an kindertheater@braunau.ooe.gv.at

