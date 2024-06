"Ich habe mir nach 31 Jahren als Gemeindearzt mit mehreren tausend Nachtdiensten meinen Lebensabend anders vorgestellt, als diesen durch einen unmittelbar angrenzenden Spielplatz lärmbeeinträchtigt verbringen zu müssen", das schreibt Walter Hofwimmer, ehemaliger Gemeindearzt in Pram, in einem offenen Brief, der an alle Pramer Haushalte ging.