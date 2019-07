Viel Wirbel gab es, wie erst jetzt bekannt wurde, Mitte Juni in einer Neuen Mittelschule im Bezirk Braunau. Die Schüler, alle unter 14 Jahre alt, tauschten sich in einer eigenen WhatsApp-Gruppe aus. Dort wurden selbstverständlich auch Fotos, Links und Videos geteilt. Ein Video dieser "Schüler-Gruppe" war in den vergangenen Wochen Gegenstand von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ried.