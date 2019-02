Kindergarten-Pädagogen: "Brauchen mehr Lobbying für unseren Beruf!"

RIED. BAfEP-Absolventinnen konfrontierten Christine Haberlander mit aktuellen Berufsthemen.

Diskutierte mit Maturanten sowie Kolleg-Absolventen der BAfEP: Christine Haberlander Bild: Land OÖ/D.Stinglmayr

"Der Kindergarten ist das Fundament des Bildungssystems!" BAfEP-Direktor Alois Altmann ließ bei der Diskussion von Maturanten sowie Kolleg-Absolventen mit Landeshauptmann-Stellvertreterin und Präsidentin der Bildungsdirektion OÖ, Christine Haberlander, keinen Zweifel am Stellenwert der Bedeutung der Elementarpädagogik. Damit diese gesichert seien, müssten Ausbildung sowie Ausbildungsbedingungen so hochwertig als möglich gestaltet werden.

Die Diskussion wurde daher auch vor diesem Hintergrund geführt. Schülerinnen und Schüler konfrontierten Christine Haberlander mit konkreter Kritik sowie Anregungen. "Wir wünschen uns mehr Lobbying für Pädagoginnen und Pädagogen", sagte Schülerin Franziska Messenböck. Mit einer Imagekampagne solle das Berufsbild der Elementarpädagogen professionell dargestellt werden: "Nicht dass es heißt, dass wir den ganzen Tag nur spielen, tanzen und basteln!" "Das unterstreiche ich – wir sind am Weg dorthin, aber noch nicht dort, wo wir hingehören", sagte Haberlander.

Die Aufstockung der Vorbereitungszeit für Beobachtungsaufzeichnungen und Portfolioarbeit, die Verbesserung des Pädagoginnen-Kind-Schlüssels und die Neuregelung der Gruppenhöchstzahlen wurden ebenfalls an Haberlander herangetragen. Sie räumte ein, über gewisse Probleme in diesen Bereichen noch nicht informiert gewesen zu sein. Nicht alles lasse sich 1:1 umzusetzen, Haberlander ermutigte jedoch die Absolventinnen zur "aktiven Debatte" dieser Themen.

Hohe Zahl an Teilzeit-Kräften

Lydia Troyer regte ein bezahltes Einarbeiten von Pädagogen bei Neuübernahme einer Gruppe an. Das sei gerade durch die hohe Zahl an Teilzeitkräften ein schwieriges Thema, so Haberlander. Das Problem der Teilzeitbeschäftigung brachte daraufhin Klara Hofinger in die Diskussion ein. Das Job-Angebot sei bedarfsorientiert, sagte Haberlander. Die Mitarbeitersuche resultiere daraus. Wenn aber die Angebotszeiten flexibler gestaltet seien, steige auch die Nachfrage und in weiterer Folge der Bedarf an Pädagoginnen. "Elementarpädagogik ist halt ein weiblicher Beruf", sagte sie.

Peter Berger ist einer der wenigen männlichen Absolventen. Die Arbeit mit kleinen Kindern mache ihm viel Spaß und sei für ihn die Motivation gewesen, diesen Beruf anzustreben. Er regte an, mehr Zivildiener im Kindergartenbereich einzusetzen. Hier hakte Direktor Alois Altmann ein: "Das männliche Rollenbild sollte wirklich verstärkt im Kindergarten transportiert werden. Aber die Kosten sind hoch. Wir müssten im Praxiskindergarten einen Zivildiener aus dem Schulbudget zahlen – das würde uns rund 15.000 Euro kosten", sagte Altmann.

Wesentlich für erfolgreiche Arbeit sei stets auch die Kooperation mit den Eltern, sagte Haberlander. Das sei "sehr herausfordernd".

"Der hohe Anteil an Teilzeitjobs ist nicht ideal, viele junge Pädagogen möchten Vollzeit arbeiten."

Klara Hofinger, besucht eine der heurigen Maturaklassen und hofft auf mehr Vollzeit-Stellen.

"Meiner Ansicht nach wäre es sinnvoll und wichtig, noch mehr Zivildiener im Kindergartenbereich einzusetzen."

Peter Berger, einer der wenigen männlichen Absolventen der BAfEP

"Ich war berufstätig, absolviere nun das Kolleg – denn in diesem Beruf kann man sehr viel bewirken."

Sabine Erlachner, nimmt in Kauf, Mehrkosten für die Ausbildung zu tragen

1 Kommentar Betroffener127 (287) 02.02.2019 13:19 Uhr Ich bin Nachbar eines Kindergartens und sehe hautnah die Arbeitsweise der Pädagoginnen.

Bei uns sind es drei Frauen für ein paar Kinder, davon kümmern sich zwei um die Kinder, während ständig eine im Rotationsverfahren vor der Türe raucht und mit dem Handy spielt.



Das Lobbying dieser Berufsgruppe, welches den Beruf immer als Schwerarbeit darstellt, finde ich nicht schlecht.



Da träumen abertausende Frauen in Österreich auf einen Job in dieser Intensität. Aber diese haben eben kein so gutes Lobbying. Antwort schreiben

