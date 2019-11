Kindergarten-Neubau um 2,8 Millionen Euro ist fix

Viel diskutiert wurde in den vergangenen Wochen und Monaten über den geplanten Neubau des Kindergartens St. Elisabeth am Rieder Kirchenplatz. Vor allem die SP wehrte sich, wie berichtet, vehement gegen das Projekt. Die Sozialdemokraten forderten stattdessen eine Erweiterung des Rosegger-Kindergartens. Jetzt haben Stadtgemeinde Ried und die Stadtpfarre den Kaufvertrag für die Liegenschaft unterzeichnet. Das bestehende Gebäude am Kirchenplatz 20 wird durch einen Neubau, der für vier Kindergartengruppen statt bisher drei Platz bieten wird, ersetzt. Der Kinderspielplatz wird vor der Roseggerschule sein, zum Leidwesen vieler Lehrer der Schule.

Die Gesamtkosten für das Projekt betragen laut Auskunft der Stadt Ried rund 2,8 Millionen Euro. "Der neue Kindergarten St. Elisabeth wird Räumlichkeiten für eine optimale Kinderbetreuung bieten", sagt Rieds Bürgermeister Albert Ortig.