Kinderfreunde mit "Ferienspaß"

Gerade im heurigen Sommer, nach den monatelangen Beschränkungen, sei es wichtig, ein abwechslungsreiches Programm anzubieten.

Die Veranstaltungen finden alle im Freien statt. Gestartet wird am 16. Juli mit Klettern im Hochseilgarten beim Baumkronenweg in Kopfing. Dazu gibt es unter anderem Wasserspaß im Stadtbad, Zeichnen und Arbeiten mit Gips, Nachmittage mit Alpakas und der Stadtkapelle, einen Ausflug in den Steinbruch der Schärdinger Granit und einen gespenstischen Abend in der Inn-Au.