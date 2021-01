Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist für viele Innviertlerinnen und Innviertler immer noch eine Herausforderung. Um junge Mamas und Papas dabei zu unterstützen, bietet die Gemeinde Vichtenstein in Kooperation mit dem Verein Tagesmütter Innviertel ab März dieses Jahres eine Tagesmutterbetreuung im Pfarrhof an. Im neuen "Kindernest" können Kinder im Alter von einem bis zehn Jahren betreut werden. Besonderer Pluspunkt: Die Öffnungszeiten werden an den Bedarf der Eltern angepasst.