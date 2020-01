Kinderbetreuung in St. Florian und Suben top, in Sigharting ein Flop

Der Kinderbetreuungsatlas der Arbeiterkammer (AK) schafft jährlich einen umfassenden Überblick über das Kinderbetreuungsangebot in Oberösterreichs Gemeinden. Das Fazit im Bezirk Schärding lautet, dass die Kinderbetreuung ausbaufähig ist. Nur zwei der 30 Bezirksgemeinden schafften die 1A-Kategorie über alle Altersgruppen hinweg und zwar St. Florian am Inn und Suben. Die Situation im Rahmen der Nachmittagsbetreuung von Volksschulkindern ist bezirksweit ebenfalls alles andere als optimal.

Anlässlich der 20. Auflage des Kinderbetreuungsatlas untersuchten die AK-Experten das Angebot in Oberösterreich noch genauer als bisher. Konkret werteten die Datensammler in jeder Gemeinde pro Altersgruppe vier Kriterien aus: die Öffnungszeiten, das Mittagessen-Angebot sowie die Schließzeiten im Sommer und im Arbeitsjahr – wobei die Öffnungszeiten differenziert wurden (Unter-Dreijährige mindestens sechs Stunden/Tag, Drei- bis Sechsjährige mindestens acht Stunden und Volksschulkinder mindestens vier Nachmittagsstunden – jeweils Montag bis Donnerstag).

Zwei Gemeinden sind Lichtblicke

Im Bezirk Schärding erfüllten St. Florian und Suben als einzige Gemeinden die Kriterien für die bestmögliche 1A-Kategorie. Sie bieten über alle Altersgruppen hinweg eine Kinderbetreuung an, die es Eltern und Alleinerziehenden ermöglicht, einer Vollzeit-Arbeit nachzugehen. Mit Esternberg und Schärding erreichten zwei die A-Kategorie. Vier von 30 Gemeinden wurden also in den beiden besten Kategorien eingestuft, das sind 13,3 Prozent. Das ist im Vergleich mit den anderen oö. Bezirken der zweitniedrigste Wert hinter Ried. Zwölf Gemeinden (40 Prozent) erfüllten die Kriterien für ein "B". Erfreulich: Mit Sigharting gibt es nur eine Bezirksgemeinde in der niedrigsten Kategorie "E".

Ein Wermutstropfen: Vier Kommunen aus dem Bezirk übermittelten keine Daten zur Kinderbetreuungssituation: Eggerding, Mayrhof, St. Willibald und Wernstein. Das ist doppelt so viel wie im OÖ-Schnitt von sechs Prozent.

Unter-Dreijährige

Aufgeschlüsselt nach den einzelnen Alterskategorien zeigt sich, dass es besonders Eltern mit ganz jungen Kindern nicht in allen Gemeinden leicht haben, Kinderbetreuung und Beruf zu vereinbaren. Keine einzige Gemeinde im Bezirk Schärding erreichte die Kriterien für die Kategorie "1A". Mit Dorf/P., St. Florian/I., St. Marienkirchen, Suben und Zell/P. schafften fünf Gemeinden die A-Kategorie. 43,3 Prozent der Schärdinger Bezirksgemeinden (13) wurden in die Kategorie "C" eingestuft. Lediglich Sig- harting musste in dieser Altersgruppe mit der Kategorie "E" vorliebnehmen.

Top bei Betreuung der Drei- bis Sechsjährigen: Kopfing, St. Aegidi, St. Florian, Schärding und Suben erfüllten in der Altersgruppe der Drei- bis Sechsjährigen die Kriterien für die 1A-Kategorie und bieten somit Eltern ein optimales Angebot. Vier Gemeinden schafften im Bezirk die Einstufung in die A-Kategorie: Engelhartszell, Esternberg, Freinberg und Raab. Über ein Drittel (36,7 Prozent) der Kommunen wurde in die Kategorie "C" eingestuft. Erfreulich: Bei den Drei- bis Sechsjährigen gibt es in Schärding keine einzige E-Gemeinde.

Anders schaut es bei der Nachmittagsbetreuung der Volksschulkinder aus. Hier gibt es im Bezirk massiven Nachholbedarf. Keine einzige der 30 Gemeinden erreichte die bestmögliche Kategorie "A". Das gab es sonst nur im Bezirk Freistadt. Zum Vergleich: Im Bezirk Eferding schaffte die Hälfte aller Gemeinden diese Kategorie. Acht Schärdinger Gemeinden erfüllten immerhin die Kriterien für ein "B", zehn jene für ein "C". Drei Gemeinden (Altschwendt, Diersbach, Sig- harting) erhielten nur die E-Kategorie, wobei Diersbach Volksschülern überhaupt kein institutionelles Betreuungsangebot am Nachmittag anbietet.

Alle Details zu den Ergebnissen gibt es auch online unter kba.arbeiterkammer.at.

Artikel von Bianka Eichinger Lokalredakteurin Innviertel b.eichinger@nachrichten.at