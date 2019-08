Kinderbetreuung im Sommer wurde erweitert

In dieser Woche werden 25 Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren in der Schärdinger Volksschule betreut. Die kleineren Kinder der drei Gemeinden werden im Kindergarten Brunnenthal betreut. "Es freut mich, dass diese Kindersommerbetreuung so gut angenommen wird", sagt Schärdings Bürgermeister Franz Angerer (VP). Besonders viel Spaß hatten die Kinder bei einer erlebnisreichen Bootsfahrt auf dem Inn. Die Betreuung läuft noch bis einschließlich Freitag, den 23. August.

