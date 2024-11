Kiloweise Drogen in Wohnung gebunkert und in Umlauf gesetzt: Fünf Jahre Haft

10. Jänner 2024, in einer Wohnung im Stadtgebiet von Braunau findet nach umfangreichen Ermittlungen der Polizei eine Hausdurchsuchung statt. Die Ermittler werden fündig. Rund ein Kilogramm Cannabis und 215 Gramm Kokain werden bei einem Braunauer gefunden. Während die Polizisten in der Wohnung sind, läutet es an der Haustür. Ein 55-Jähriger aus Berlin steht vor der Tür. Er möchte sich sein in der Wohnung des Braunauers gebunkertes Suchtgift abholen, um es mutmaßlich in Verkehr zu setzen.