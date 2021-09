KiK startet mit Party in das 30. "Keller-Jahr"

Nach einer erfolgreichen Open-Air-Reihe im Sommer startet die Rieder Initiative "Kunst im Keller" mit der Wiedereröffnung der KiK-Räumlichkeiten und einer Party zum 30-Jahr-Jubiläum in die Herbstsaison. Gefeiert wird am morgigen Freitag, 1. Oktober, mit einem Konzert, die "Max. Boogaloos" spielen ab 20.30 Uhr auf.

Am 6. Oktober lockt bei freiem Eintritt um 20 Uhr eine Jam-Session, am 8. Oktober ab 20.30 Uhr geht es an die "14th Scottish Colours" mit der Band "Inn Echo" und Cassie und Maggie MacDonald aus Kanada.

Autor Ludwig Laher liest am 12. Oktober ab 20 Uhr im Rieder KiK aus seinem Werk "Schauplatzwunden". Musik mit der Wiener Band "Bulbul" wird am 15. Oktober um 20.30 Uhr serviert.

Theater nach Arthur Schnitzler kommt am 22. Oktober um 20.30 Uhr als "Therese" daher – mit Schauspielerin Rita Luksch und Musiker Georg Luksch. Die Formation "Saxofour" ist am 30. Oktober ab 20.30 Uhr musikalisch am Zug.