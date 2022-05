"Die Vorfreude ist wirklich groß. Wir hoffen, dass es tatsächlich ein Festival wie in der Zeit vor Corona wird", sagt Florian Bauböck, Obmann des Vereins KiK (Kunst im Keller) in Ried. Heuer organisiert der Kulturverein gleich zwei große Sommerveranstaltungsreihen. Den Auftakt macht das zweite KiK-Open-Air von Mittwoch, 15. Juni, bis Samstag, 18. Juni. Mehr als 25 Veranstaltungen finden zu Fronleichnam auf drei Bühnen mitten in Ried statt.