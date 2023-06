KiK-Open-Air: Organisatoren mit positiver Bilanz

Vier Tage lang wurde vergangene Woche beim heurigen KiK-Open-Air in Ried gefeiert. Tagsüber fanden an verschiedenen Plätzen in der Innenstadt Gratiskonzerte statt, am Abend ging es dann auf der Hauptbühne in der Mühlbachgasse weiter. Am Mittwochabend kamen rund 500 Besucher zum Hauptkonzert von Mono & Nikitaman. Auch an den anderen Tagen kamen jeweils mehrere hundert Besucher. "Wir sind sehr zufrieden. Es kamen heuer mehr Besucher als im vergangenen Jahr", sagt KiK-Obmann Florian Bauböck.

Der Wettergott meinte es gut mit dem engagierten Organisationsteam des Rieder Kulturvereins. Lediglich am Samstagabend beim stimmungsvollen Konzert von Voodoo Jürgens (Foto) fielen für wenige Minuten ein paar Regentropfen. Das KiK geht jetzt bis September in die Sommerpause, im Herbst geht es mit Kulturveranstaltungen im KiK-Keller weiter. Auch das Open-Air soll im nächsten Jahr erneut stattfinden. "Wir haben schon erste Gespräche geführt. Es sieht gut aus", sagt Bauböck im OÖN-Gespräch. Fotos: Streif (2)

