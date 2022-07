"Kick-off" bei der SV Ried am Freitag, 8. Juli

Den letzten Feinschliff will sich die Mannschaft von Trainer Christian Heinle am kommenden Freitag gegen den ungarischen Traditionsverein Ujpest Budapest holen. Das Freundschaftsspiel im Rahmen des "Kick-off-Events" findet um 18 Uhr in der Josko-Arena statt. Nach dem Spiel wird die Mannschaft präsentiert, zudem gibt es eine Autogrammstunde. Dauerkartenbesitzer für die Saison 2022/2023 erhalten freien Eintritt. Der reguläre Ticketpreis beträgt fünf Euro, Kinder bis 15 Jahre kommen gratis.

Damit der gesamte Kader zum Einsatz kommt, findet am Freitag bereits um 14.30 Uhr im alten Rieder Stadion ein weiteres Testspiel gegen den SV Horn statt.