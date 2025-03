"Kick-Ass Summer League": Regionales Vorbereitungsturnier wird zum dritten Mal angepfiffen

Am kommenden Wochenende wird in der OÖ-Liga und in den oberösterreichischen Landesligen die Frühjahrsmeisterschaft angekickt. Im Innviertel wirft aber bereits die kommende Spielzeit ihre Schatten voraus. Wie bereits 2021 und 2023 veranstaltet der SV Lambrechten mit der "Kick-Ass Summer League" ein regionales Vorbereitungsturnier, bei dem 24 Innviertler Unterhaus-Teams von der 2. Klasse bis zur Landesliga im Juli um den Titel spielen werden. Am vergangenen Freitag luden die Organisatoren des Bezirksligisten zum Dorf.Wirt in Dorf an der Pram, wo man nicht nur die Auslosung der Gruppen, sondern auch einige Neuerungen präsentierte.

Sportlicher und wirtschaftlicher "Mehrwert"

Zum Auftakt des Turniers finden an acht Standorten Vorrundenturniere statt, die am 11. und 12. Juli über die Bühne gehen. Wie bei der vergangenen Auflage spielen dabei jeweils drei Nachbarvereine um den Einzug in das Viertelfinale (17-19.Juli). Die anschließend folgenden Halbfinal- und Finalspiele finden in der Kick-Ass-Arena von Veranstalter Lambrechten statt (22/23. Juli bzw. 26. Juli). Das Besondere an der Kick-Ass Summer League sind laut Organisationschef Thomas Weber vom SV Lambrechten nicht nur die "spannende Vorbereitungsspiele mit Derbycharakter" sondern auch der "Aufbauraster" für jene Teams, die aus dem Turnier ausscheiden. "Damit ersparen sich die Funktionäre der Vereine, die nicht mehr im Turnier sind, die weitere Vereinbarung von Testspielen", sagt Weber.

Generell würde sich mit dem regionalen Vorbereitungstunier für die Vereine sowohl in sportlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht ein Mehrwert ergeben, so Weber. Die Vereine erhalten vom Hauptsponsor Kick-Ass insgesamt 240 Gewinnspiellose, deren Einnahmen zu 100 Prozent den Vereinen zugutekommen. Gleiches gilt für die Einnahmen aus der Kantine der jeweiligen Gastgebervereine. Der Eintritt zu den Spielen ist frei. Als Hauptgewinn des Gewinnspiels wird erstmals ein BMW i4, inklusive Treibstoff und Versicherung für ein Jahr zur Verfügung gestellt.

Für die zusätzliche mediale Vermarktung konnten die Organisatoren mit "Videobeweis" eine neue Plattform als Partner gewinnen, die wöchentlich Unterhaus-Spiele auf ihrem Kanälen überträgt. Bei der Kick-Ass Summer League wird es Spielberichte zu Partien am Finaltag geben, der am 26. Juli in Lambrechten stattfindet. Im Anschluss an das Finale werden bei der "Champions Night" nicht nur die sportlichen Gewinner ausgezeichnet, sondern auch die Sieger des Gewinnspiels gezogen. Eine Premiere ist auch die Wahl des "Youngsters des Turniers".

"In der Sache vereint"

Neben Titelverteidiger Andorf haben mit Schärding, Neuhofen und Utzenaich/Antiesenhofen vier weitere aktuelle Landesliga-Vertreter ihre Teilnahme zugesagt. Die Spiele "Groß gegen Klein" würden dem Turnier ebenfalls eine besondere Würze verleihen, so Weber. 2023 setzten sich die Andorfer im Finale vor rund 1.000 Zusehern gegen die Union Senftenbach (Bezirksliga West) durch und konnten sich über einen Scheck in der Höhe von 1.000 Euro und einen Matchball freuen. Der gleiche Preis wartet auch auf den Sieger des heurigen Turniers, bei dem aber nicht nur der sportliche Erfolg im Vordergrund stehen soll. "Auf dem Platz sind die Teams natürlich Kontrahenten, aber in der Sache sind wir alle vereint. Die Kick Ass Summer League steht für ein neues gemeinsames Miteinander, von dem alle Vereine profitieren sollen. Wir freuen uns auf großartige Begegnungen", sagt Weber.

Landesligist FC Andorf gewann bislang beide Auflagen der "KickAss Summer League". Bild: Reinhard Schröckelsberger

Die Gruppen

G1 (Spielort Andorf): Andorf, Diersbach, Rainbach

G2 (Riedau): Riedau, Raab, Enzenkirchen

G3 (Utzenaich): Utzenaich, Aurolzmünster, Senftenbach

G4 (Peterskirchen): Peterskirchen, Obernberg, Mehrnbach

G5 (Eggerding): Eggerding, St. Marienkirchen, Suben

G6 (Lambrechten): Lambrechten, Gurten 1b und St. Martin

G7 (Schärding): SK Schärding, Taufkirchen, ATSV Schärding

G8 (Eberschwang): Eberschwang, Neuhofen, Pattigham

