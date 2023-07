Kick-Ass-Summer-League: FC Andorf gelang die Titelverteidigung

Mehr als 800 Zuschauer verfolgten am Samstag den großen Finaltag der Kick-Ass-Summer-League, der in Lambrechten über die Bühne ging. Um den Titel des regionalen Vorbereitungsturniers – das in den vergangenen zwei Wochen absolviert wurde – spielten der FC Andorf (Landesliga West) und die Union Senftenbach (Bezirksliga West). Der Landesligist wurde dabei seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich in einem spannenden Endspiel knapp aber verdient mit 2:1 (1:0) durch. Die Tore für den FCA erzielten Thomas Kickinger und Benedikt Großbötzl. Der Anschlusstreffer durch Senftenbachs Fabian Glasner war für den Bezirksligisten schlussendlich zu wenig. Damit feierten die Andorfer – nach dem Erfolg im Premierenjahr 2021 – die Titelverteidigung. „Es war ein hart umkämpftes Spiel, bei dem wir als glücklicheres Team den Platz verlassen konnten“, sagte FCA-Kapitän Manuel Oberauer. Aber auch Senftenbach-Spielertrainer Martin Feichtinger zeigte sich trotz Platz zwei und dem verpassten Titelgewinn nicht unzufrieden: „Wir haben eine klasse Truppe und in diesem Turnier eine gute Vorbereitung gespielt.“



Im Spiel um Platz drei zuvor setzte sich im Duell Landesliga gegen Bezirksliga ebenso das höher angesiedelte Team durch: Nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit konnte Peuerbach mit einer B-Elf das Penalty-Shootout gegen Riedau für sich entscheiden.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer