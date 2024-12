Kerze setzte Sitzecke in Brunnenthal in Brand

Keine ruhige Weihnachtsnacht für die Einsatzkräfte der Feuerwehren Wallensham und Brunnenthal: Es war gegen 1:30 Uhr, als in der kleinen Gemeinde im Bezirk Schärding die Sirenen losgingen. In der Wohnküche eines Einfamilienhauses war Feuer ausgebrochen. Es dürfte sich um einen klassischen "Weihnachtsbrand" gehandelt haben. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte eine Kerze die Sitzecke in Brand gesetzt haben.

Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Bild: FF Wallensham

Lesen Sie auch: Schöne Bescherung: Angebrannte Fleischlaibchen lösten Feuerwehreinsatz in Ischl aus

Lauter Knall und Rauchgeruch

Die Hausbewohner, ein Mann und eine Frau, waren durch einen lauten Knall und Rauchgeruch geweckt worden. Die Frau ging nachschauen, bemerkte das Feuer und schlug Alarm. Zwei Feuerwehren mit 41 Mann, das Rote Kreuz und die Polizei waren rasch vor Ort. Mit schwerem Atemschutz drang ein Trupp zum Brandherd vor. "Bei der Lageerkundung durch die Atemschutzträger stellte sich heraus, dass sich das Feuer aufgrund von Sauerstoffmangel selbst gelöscht hatte", berichtete Einsatzleiter Stefan Wallner. Der Sachschaden in der Wohnküche dürfte dennoch beträchtlich sein.

Die Sitzecke brannte völlig aus. Bild: FF Wallensham

Bewohnerin zur Kontrolle im Spital

Nach Abschluss der Lösch- und Ausräumarbeiten von zwei Atemschutztrupps wurde der betroffenen Bereich per Wärmebildkamera kontrolliert. Mittels Überdruckbelüftung wurde das Wohnhaus rauchfrei gemacht. Der Einsatz war nach gut zweieinhalb Stunden beendet. Die Hausbewohnerin wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.