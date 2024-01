Kerze setzte Kinderzimmer in Andorf in Vollbrand

Die Kameraden wurden kurz nach 22 Uhr in die Harter Straße im Andorfer Ortszentrum alarmiert: Ein Kinderzimmer stand in Vollbrand. Durch den Rauch und die enorme Hitze wurden auch die Zimmer im ersten Stock des Hauses in Mitleidenschaft gezogen, wie die Feuerwehr am Dreikönigstag berichtet.

Bild: FF Andorf

"Konnten kaum die Hand vor Augen sehen"

Das erschwerte den Einsatz enorm: Die Atemschutztrupps konnten sich durch die starke Rauchentwicklung nur sehr langsam im Gebäude orientieren. "Sie konnten kaum die Hand vor Augen sehen", so Einsatzleiter Christoph Schaschinger.

Der Brand war dennoch rasch unter Kontrolle gebracht. Noch glosendes Mobiliar wurde aus dem Haus gebracht und dort gelöscht, bevor mit Hochleistungslüftern das Gebäude entlüftet werden konnte.

Brandursache dürfte laut derzeitigen Informationen eine brennende Kerze gewesen sein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden ist laut Feuerwehr jedoch beträchtlich. Insgesamt standen rund 100 Mann im Einsatz.

