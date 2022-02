Eine Herkunftskennzeichnung, auch in der Gastro. Das fordern heimische Bauern. Sie wollen damit erreichen, dass die regionale Wertschöpfung gestärkt wird, die Transparenz für den Konsumenten erhöht und ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet wird, die OÖN berichteten. Der Kunde müsse wissen, woher die Lebensmittel im Supermarkt genau kommen, aber auch, was ihm beim Wirt serviert wird, so die Forderung.